Kiev colpisce di nuovo Sebastopoli. Prigozhin: Wagner sta finendo i soldati

Fonti Usa, “Biden potrebbe visitare la Finlandia a luglio”

Il presidente americano Joe Biden sta valutando la possibilità di visitare la Finlandia, appena diventata Paese membro della Nato, in concomitanza con il vertice dell'alleanza militare che si terrà a luglio in Lituania: lo riferisce Nbc News, citando tre funzionari statunitensi. Secondo il network le discussioni della Casa Bianca su una possibile visita del presidente degli Stati Uniti sono in corso da diversi mesi e rimangono attive, secondo i funzionari, che hanno affermato che non è stata presa alcuna decisione definitiva. Un funzionario dell'amministrazione ha dichiarato che l'eventuale visita in Finlandia avverrebbe in occasione di un vertice di più Paesi nordici e non per una visita bilaterale. If unzionari Usa interpretano il viaggio in Finlandia innanzitutto come un'opportunità per sottolineare quello che Biden ha riconosciuto anche questa settimana come uno dei risultati del suo mandato che più lo rende orgoglioso: mantenere e persino espandere l'alleanza della Nato di fronte all'aggressione russa.