Mosca: Bombardamento ucraino a Bryansk, 2 morti. Da Londra missili a Kiev con gittate sino a 300 Km?

Biden, “lavoro come un dannato per far liberare Gershkovich”

Alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera Joe Biden ha detto che sta lavorando "come un dannato" per far rilasciare i giornalisti Usa detenuti all'estero, ha elogiato il "coraggio assoluto" di Evan Gershkovich, il reporter statunitense detenuto in Russia con l'accusa di spionaggio, e ha rinnovato l'appello a Mosca per la sua immediata liberazione. Lo riferiscono i media americani. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che il giornalista del Wall Street Journal, che è il primo corrispondente dai tempi della guerra fredda a essere detenuto in Russia con l'accusa di spionaggio, ha cercato di "fare luce sull'oscurità" del Paese e ha affermato che gli sforzi americani per riportarlo a casa non cesseranno. Biden si è rivolto direttamente ai genitori di Gershkovich, che erano presenti in sala e hanno ricevuto la standing ovation degli oltre 2.000 partecipanti all'evento, alcuni di loro indossavano una t-shirt con la scritta 'Free Evan'.