Il giorno di Trump in tribunale: oltre 30 i capi d'accusa. Lui: "Il procuratore dovrebbe dimettersi"

Usa, legale: Trump di buon umore, pronto a fare quello che serve

Alina Habba, avvocato che rappresenta Donald Trump in diversi procedimenti civili, ha passato del tempo con l'ex presidente ieri a New York e ha dichiarato che l'ha trovato "di buon umore". "Onestamente, è come al solito. E' pronto ad andare domani e fare quello che serve" ha detto. Habba, comparsa nella trasmissione Jesse Watters" di Fox News, ha risposto a una domanda sul "piano di battaglia" per l'udienza di comparizione di Trump al tribunale di Manhattan, affermando: "È tutto pianificato". Ha aggiunto: "Salvo sorprese, penso che dovrebbe andare tutto liscio. Stiamo cercando di coordinarci e cooperare con tutti per assicurarci che non ci siano problemi". Sul fatto che Trump possa ottenere un processo equo a Manhattan, Habba ha detto: "No, no. Penso che sia molto difficile. Mi piacerebbe avere fiducia in questo stato, ma seguo Trump ormai da un paio d'anni e sono andata in tribunale a New York per vari anni, e posso dire che non è la stessa cosa che rappresentare qualcun altro".