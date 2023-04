Gruppo tattico russo orientale: distrutta roccaforte ucraina nel Donetsk

Zakharova, attacchi a Russia 'accettabili'? Anche North Stream

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha replicato al ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius che aveva giudicato 'accettabili' i bombardamenti ucraini sul territorio russo, affermando di tenere a mente la sua affermazione in caso di attacchi in senso contrario. "Ricordi quello che hai detto? - ha affermato rivolta al ministro tedesco, secondo Ria Novosti -. 'Gli attacchi limitati sono una tattica accettabile'. Boris, non dimenticare le tue parole. In ogni caso, te le ricorderò io", ha detto nel suo canale Telegram. Il diplomatico russo ha anche chiesto se il ministero della Difesa tedesco abbia scoperto chi ha commesso l'attacco al gasdotto Nord Stream, suggerendo che anche questa possa essere considerata "una tattica accettabile di attacchi limitati" volta a distruggere un importante progetto infrastrutturale per Berlino.