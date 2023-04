Papa Francesco in Ungheria: a colloquio con la presidente Novak, poi col premier Orban

Papa Francesco è partito per il suo viaggio apostolico di tre giorni in Ungheria, il quarantunesimo del Pontificato e il secondo di quest'anno, dopo quello in Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan dello scorso gennaio/febbraio.

Un viaggio molto intenso in un paese che dista soli 166 chilometri dal confine ucraino. Durante la visita, il Pontefice affronterà temi quali il futuro del cristianesimo, l’unità in Europa, la pace in Ucraina, l’immigrazione e i rifugiati, fino alla “sfida ecologica”, cui l’Ungheria presta molta attenzione.