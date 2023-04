Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva - La situazione aggiornata in tempo reale

C'è anche una troupe svedese al San Raffaele

C'è anche una troupe svedese davanti al padiglione Q1 del San Raffaele di Milano, l'ospedale dove è ricoverato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. "Ogni giornale in Svezia sta aprendo con questa notizia", ha raccontato il giornalista della testata svedese Expressen, accompagnato da un'operatrice video. I due erano in Svizzera per un reportage e hanno raggiunto il San Raffaele non appena saputo del ricovero di Berlusconi.