Sudan, Onu annuncia proroga di 72 ore della tregua mentre si registrano ancora scontri a Khartoum

Tajani: "Rientrati tutti gli italiani che lo chiedevano"

In Sudan "purtroppo la situazione è molto complicata, c'è di fatto una guerra civile in corso, noi fortunatamente siamo riusciti a far rientrare in Italia tutti i nostri concittadini che lo chiedevano, rimane ancora qualche missionario e qualche volontario delle ong, ma su loro richiesta sono rimasti in Sudan". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a Radio24.

"Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare perché ci possano essere dei cessate il fuoco, perché si possa arrivare a una tregua fra le parti, i colloqui che ho avuto con i due leader hanno permesso comunque di tenere fuori da qualsiasi attacco i convogli italiani e questo è già un risultato importante, ma non dobbiamo accontentarci perché in quell'area geografica dell'Africa bisogna far sì che le tensioni calino - ha continuato Tajani - Abbiamo fatto un gran lavoro in Etiopia e in Somalia, ricordo l'incontro che c'è stato ad Addis Abeba, del presidente del Consiglio con il presidente somalo e il primo ministro etiope, e adesso c'è il rischio di nuovi flussi migratori, già stanno fuggendo dal Sudan verso il Ciad migliaia e migliaia di persone".

E ancora: "Noi comunque continueremo a lavorare, l'ambasciata è fisicamente chiusa a Khartoum ma terremo il nostro ambasciatore appena pronto a rientrare in Africa ad Addis Abeba presso la sede della nostra ambasciata in Etiopia, in modo da poter essere presente e continuare in qualche modo a garantire che l'Italia possa essere protagonista anche di una fase di pace in quel Paese. Purtroppo la situazione non è facile, non sono molto ottimista a breve".