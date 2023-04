Tennis, il "bad boy" Rune batte Sinner e vola in finale

Il copione della semifinale tra Jannik e Lorenzo

La solidità di Sinner si abbatte sul genio di Musetti. Il derby dei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo è un assolo di Jannik , più pronto ad aggredire la partita rispetto all'avversario, che ha pagato le fatiche fisiche e mentali della battaglia vinta il giorno prima contro il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il doppio 6-2, in un'ora e un quarto di sfida, esalta i meriti dell'altoatesino, lucido fin dalle prime battute (il match si è aperto con un break che ha subito indirizzato il confronto) e attento a non far rientrare in partita il carrarino, che non ha capitalizzato nessuna delle cinque palle break avute. Probabilmente l'esito finale non sarebbe cambiato ugualmente, ma di fatto Musetti dopo aver subito il break a zero nel terzo game ha virtualmente alzato bandiera bianca. Sinner conquista così la terza semifinale in un '1000' consecutiva dopo quelle di Miami e Indian Wells, la prima in assoluto nel Principato, e si troverà di fronte il giovane Holger Rune, che si è sbarazzato in due set del russo Daniil Medvedev, reduce dalla maratona con Alexander Zverev di giovedì sera. L'unico precedente tra i due sorride al danese, ma adesso - senza la concorrenza di Djokovic e Medvedev - l'azzurro può sognare in grande.