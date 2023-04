Attacchi russi nella notte sulle città ucraine. Colpito un condominio a Uman: 14 morti e 18 feriti

Soldati russi morti per avvelenamento a Melitopol

Venti soldati russi sono morti a causa di avvelenamento a Melitopol. Lo afferma su Facebook lo stato maggiore delle forze di difesa ucraine. Secondo il rapporto, 20 soldati russi sono morti il 24 aprile per avvelenamento, causato da una sostanza sconosciuta. Il 26 aprile, il sindaco ucraino di Melitopol Ivan Fedorov ha riferito che le truppe russe che lavoravano alle fortificazioni nella regione di Zaporizhzhia erano state infettate dall'antrace. Secondo Fedorov, i soldati si sono infettati quando hanno scavato in un luogo di sepoltura del bestiame. L'antrace è una grave malattia infettiva causata da batteri gram-positivi a forma di bastoncello conosciuti come Bacillus anthracis. In natura l'antrace si trova nel suolo e di solito colpisce animali domestici e selvatici in tutto il mondo. Secondo i Centri statunitensi per il controllo delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), l'antrace si trova naturalmente nel suolo ma può essere utilizzato anche come arma biologica, ad esempio mediante polveri.