Resta l'allerta rossa in Romagna, ora la conta dei danni. Primi aiuti oggi in Cdm

Allerta rossa in Romagna anche oggi, ma l'area si restringe

Nonostante il miglioramento del tempo, è stata rinnovata anche per oggi l'allerta rossa in Emilia-Romagna, anche se l'area si restringe, visto che per le frane in Appennino l'allerta diventa arancione. Per oggi non sono previste né ulteriori precipitazioni, né innalzamenti dei livelli dei fiumi, attualmente in lenta decrescita. Tuttavia, rimarranno condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, proprio per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua e che gravano sul reticolo secondario e di bonifica.