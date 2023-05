"Bakhmut come Hiroshima", dice Zelensky. E Biden promette nuovi aiuti

Ambasciatore russo negli Usa: "Se la Nato fornisce F-16 a Kiev rischia il coinvolgimento in guerra"

Il trasferimento di jet da combattimento F-16 all'Ucraina solleverebbe la questione del coinvolgimento della Nato nel conflitto.

Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, isul canale di messaggistica Telegram dell'ambasciata.

Antonov ha anche affermato che qualsiasi attacco ucraino alla Crimea sarebbe considerato un attacco alla Russia. "E' importante che gli Stati Uniti siano pienamente consapevoli della risposta russa", ha affermato. "In Ucraina non ci sono infrastrutture per il funzionamento degli F-16 e non c'è nemmeno il numero necessario di piloti e di

personale addetto alla manutenzione", ha sottolineato Antonov. "Cosa succederà se i caccia americani decolleranno da campi di volo della Nato, controllati da 'volontari' stranieri?", ha concluso l'ambasciatore.