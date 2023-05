Battaglia su suolo russo, morti e feriti a Belgorod

Belgorod, i primi video dell'attacco filo-ucraino

Combattenti e mezzi corazzati hanno sconfinato dal territorio ucraino in quello russo, attaccando i posti di frontiera e i centri abitati di Kozinka e Grayvoron. Secondo i media ucraini il checkpoint russo di Grayvoron, nella regione di Belgorod, che si trova vicino a un deposito di armi nucleari, sarebbe stato accerchiato. Questi due video, pubblicati dai canali Telegram catars_is e anna_news, sono stati geolocalizzati entrambi in prossimità di Kozinka. Vyacheslav Gladkov, governatore della regione di Belgorod ha scritto: "Un gruppo di sabotaggio e ricognizione delle forze armate ucraine è entrato nel territorio del distretto di Grayvoronsky. Le forze armate della Federazione Russa, insieme al servizio di frontiera, alla Guardia russa e all'Fsb, stanno adottando le misure necessarie per eliminare il nemico". Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito l'accaduto “un'operazione per distogliere l'attenzione dalla sconfitta subita a Bakhmut”, aggiungendo che Putin è stato informato. Andriy Yusov, rappresentante dell'intelligence militare ucraina, ha parlato di un'incursione è stata condotta soltanto da combattenti russi appartenenti a due formazioni, Libertà per la Russia e il Corpo dei volontari russi. Composte da disertori e oppositori del Cremlino, la prima è di impronta liberaldemocratica, la seconda orientata a destra. Sono entrambe inquadrate nell'esercito regolare ucraino, ed entrambe hanno rivendicato l'attacco. “Non resistete e non abbiate paura: non siamo vostri nemici. A differenza degli zombi di Putin, non tocchiamo i civili e non li usiamo per i nostri scopi. La libertà è vicina. Oggi è il momento per tutti di assumersi la responsabilità del proprio futuro. È ora che la dittatura del Cremlino finisca”, si legge sul canale Telegram di Libertà per la Russia. Il canale Telegram "Open Belgorod" ha riferito che l'elettricità e l'acqua sono state interrotte in diverse località.