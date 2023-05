È lutto nazionale: l'Italia oggi piange le vittime dell'alluvione

Autostrada A14: tra Faenza e Forlì si circola liberamente

Lungo l'autostrada A14, nel tratto Faenza-Forlì si circola regolarmente su tre corsie in ciascuna carreggiata. Per effettuare dei lavori di ripristino delle barriere fonoassorbenti e dello spartitraffico centrale, dalle ore 21.00 odierne e sino alle ore 06.00 di domani 24 maggio, nella carreggiata sud verrà chiusa la prima e la seconda corsia di marcia, tra il km 70 ed il km 72 e nella carreggiata nord la corsia di marcia veloce e di sorpasso tra il km 75 e il km 73. Sulla SS 16 - località Ravenna - risultano chiuse le rampe di svincolo poste al km 148 per via Faentina in direzione Ferrara. Sulla SS 3 bis Tiberina (E45) permane il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 3,5 t, esclusi i mezzi che trasportano persone e quelli di emergenza, in direzione nord tra gli svincoli di Bagno di Romagna (FC) e Sarsina Sud (FC). Pertanto all'uscita di San Sepolcro detti mezzi vengono indirizzati in direzione di Arezzo sulla SS 73 per raggiungere la A1 e proseguire in direzione di Bologna. Tali provvedimenti di regolazione del traffico commerciale sono collegati all'interdizione, causa frana, della SS 71 tra il km 250+000 ed il km 244+800, in località Bivio Montegelli nella provincia di Forli-Cesena ed ai lavori in atto presso la galleria "Lago di Quarto" della SS 3 bis (situata nel tratto compreso tra gli svincoli di Quarto e Sarsina) ove si circola in doppio senso di circolazione nella canna in direzione sud.