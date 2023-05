Elezioni amministrative: si vota fino alle 15, poi lo spoglio. Ieri affluenza in calo

Napoli, fotografano voto in cabina elettorale: denunciati e voto annullato

A Pomigliano, in provincia di Napoli, dove sono in corso le elezioni amministrative, i carabinieri sono intervenuti – su richiesta del presidente del seggio – nella scuola Sulmona di via Pertini. Denunciato un 60enne incensurato del posto colto mentre scattava la propria preferenza, avendo dimenticato di silenziare il cellulare.

La scheda di voto è stata annullata. Analoga sorte per un 44enne incensurato di Cicciano. I Carabinieri della locale stazione hanno denunciato l’uomo che aveva appena immortalato il proprio voto. Lo smartphone è stato sequestrato.