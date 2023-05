L'acqua lentamente si ritira, permane l'allerta rossa in Romagna. Scendono a 26mila gli sfollati

Torino, "la fase critica è superata"

Per il Centro operativo comunale di Torino, attivo da ieri nelle attività di vigilanza e di monitoraggio delle condizioni meteo, la fase critica è superata.

Lo riporta una nota precisando che le precipitazioni sono ormai cessate su tutto il territorio comunale ma Protezione Civile e Corpo di polizia municipale della città proseguono nel controllo del livello dei fiumi, dei ponti e delle zone più vicine ai corsi d'acqua, in modo particolare sul Po. In nottata il livello dell’acqua dovrebbe progressivamente decrescere. Non si attendono nuove precipitazioni, pertanto non saranno opportuni ulteriori provvedimenti sulla vita della città. Restano però chiusi i Murazzi e interdetti al transito i passaggi ciclopedonali in prossimità delle sponde.