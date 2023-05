G7, Meloni in Giappone. I leader al Memoriale della Pace. Ci sarà anche Zelensky

Zelensky andrà al G7 di persona

Il presidente ucraino Zelensky si recherà in Giappone per partecipare di persona al vertice dei leader del G7 a Hiroshima. Sarà il suo primo viaggio in Asia da quando la Russia ha invaso il paese nel febbraio dello scorso anno.

Zelensky giungerà al vertice delle nazioni economicamente più avanzate del pianeta su un aereo militare statunitense dopo una sosta prevista in Arabia Saudita per partecipare al vertice della Lega Araba. Nel corso del summit i Sette vareranno una serie di ulteriori sanzioni e controlli sulle esportazioni nei confronti della Russia. Il tentativo dichiarato è quello di interrompere la capacità di Mosca di ottenere i materiali di cui ha bisogno per la campagna bellica nonché di "tappare le falle" che permettono al paese invasore di eludere le sanzioni. Sempre sul tappeto, inoltre, la questione della dipendenza internazionale dall'energia russa e dell'esclusione di Mosca al sistema finanziario internazionale. In tale contesto, la visita di Zelensky a Hiroshima, distrutta dal primo bombardamento atomico 78 anni fa, è particolarmente simbolica date le periodiche minacce del presidente russo Vladimir Putin di usare armi nucleari in Ucraina.