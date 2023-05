Giorgia Meloni in Islanda per il vertice del Congilio d'Europa

Prima Reykjavik, poi Hiroshima. Inizia una settimana densa di impegni internazionali per a premier oggi in Islanda per partecipare al quarto vertice del Consiglio d’Europa. Subito dopo il G7 in programma in Giappone dal 19 al 21 maggio.

Al vertice di Reykjavik i capi di Stato e di Governo dei 46 Stati membri si riuniranno per confrontarsi sulle priorità e gli indirizzi politici dell’organizzazione alla luce dei mutati scenari geopolitici in Europa e l’espulsione della Russia, il 16 marzo 2022, a seguito della guerra di aggressione all’Ucraina.