Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 435

Zelensky in Olanda, visiterà la Corte penale all'Aja



Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Olanda per una visita a sorpresa di ritorno dalla Finlandia in cui visiterà anche la Corte penale internazionale (Cpi) all'Aja: lo ha reso noto l'agenzia di stampa olandese Anp. Zelensky è arrivato nella notte su un aereo del governo dei Paesi Bassi dopo aver partecipato al vertice dei Paesi nordici a Helsinki. La Cpi dell'Aja a marzo ha emesso un mandato d'arresto per Vladimir Putin. Il presidente ucraino pronuncerà un discorso intitolato "Niente pace senza giustizia per l'Ucraina", ha riferito la radio pubblica Nos. Tra gli altri appuntamenti in agenda un incontro con il premier Mark Rutte e alcuni deputati olandesi. I media tedeschi hanno riferito che il presidente dell'Ucraina potrebbe arrivare in Germania il 13 maggio su invito del suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, ma dopo la fuga di notizie, la sua visita è in forse.