Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 436

Isw: Mosca cancella le parate del 9/5 dopo l'attacco al Cremlino

I funzionari russi stanno probabilmente sfruttando l'attacco al Cremlino di mercoledì scorso per cancellare in un maggior numero di città le parate previste il 9 maggio, giorno della vittoria. Lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (ISW). Fonti russe hanno riferito che sarebbero già state già cancellate le parate in 21 città russe e della Crimea occupata, senza una giustificazione ufficiale o per motivi di sicurezza, scrive il centro studi statunitense. Secondo gli analisti dell'ISW, il Cremlino vuole usare l'attacco non solo per cancellare gli eventi del 9 maggio, ma anche per presentare la guerra in Ucraina come una minaccia esistenziale per il Paese. Mosca spererebbe di limitare gli eventi del 9 maggio anche per timore che le celebrazioni in onore dei militari deceduti possano diventare una potenziale fonte di protesta interna a causa dell'elevato numero di vittime in Ucraina.