Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 443

I blogger di guerra russi scrivono dell'inizio dell'offensiva ucraina a Kharkiv e nel Donbass

Durante la sera dell'11 maggio, i canali Telegram russi a favore della guerra hanno iniziato a riferire che la tanto attesa controffensiva ucraina è iniziata. Il blogger di guerra Evgeny Poddubny ha riferito che le truppe ucraine "hanno iniziato la loro operazione per circondare" le forze russe vicino a Bakhmut. Secondo Poddubny, le forze armate ucraine sono riuscite a sfondare le linee del fronte nella regione di Soledar. Alexander Kots, un altro blogger di guerra, scrive che i carri armati ucraini sono stati avvistati sulla strada che costeggia Kharkiv, dirigendosi verso il confine russo. Kots ha suggerito che la manovra potrebbe mirare ad aumentare le risorse russe utilizzate per "fermare la minaccia nella regione di Belgorod". Poddubny ha anche riferito di attività militare ucraina vicino a Kharkiv. Allo stesso tempo, Igor Strelkov, l'ex capo del ministero della Difesa dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, ha affermato che "finora stiamo parlando di contrattacchi locali (sebbene riusciti)". Il canale Telegram Grey Zone, che è vicino a Wagner Group, ha definito i rapporti dei blogger di guerra su un'offensiva ucraina come "presi dal panico". Kiev non ha rilasciato commenti su possibili movimenti di truppe ucraine. Ieri, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha detto a BBC News Russian che le forze armate ucraine hanno bisogno di "un po' più di tempo" per preparare una controffensiva che riduca al minimo le perdite "inaccettabilmente grandi".