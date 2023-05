Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 444

Intervista di InsiderUA a Valerii Zaluzhnyi, comandante in capo dell'e forze armate ucraine: "Per noi la vittoria è la liberazione di tutti i territori occupati."

Intervista di InsiderUA a Valerii Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine: "Per noi la vittoria è la liberazione di tutti i territori occupati."

"Oggi gli occupanti vengono qui deliberatamente per uccidere gli ucraini. Se non distruggiamo il nemico ora, saremo distrutti. Avevamo l'unica opzione che poteva funzionare. Dovevamo infliggere al nemico le massime perdite nel più breve tempo possibile, in modo che rinunciasse a qualsiasi ulteriore azione sul territorio più vasto dell'Ucraina. E ha funzionato", ha detto Zaluzhnyi durante l'intervista. "Ci siamo preparati attivamente. Intere brigate si sono spostate in tutta l'Ucraina. Alla fine abbiamo cambiato completamente la configurazione, compresi i sistemi di difesa aerea", ha continuato Zaluzhnyi. "Ci siamo deliberatamente ritirati da alcuni territori, in modo da "allungare" il nemico. E quando i mezzi si sono fermati (perché non c'erano rifornimenti), li abbiamo bruciati. La guerra di oggi è paragonabile alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale (in termini di lunghezza delle linee del fronte e di quantità di munizioni utilizzate). "Per noi la vittoria è la liberazione di tutti i territori occupati. E anche Forze Armate potenti, moderne e pronte al combattimento, che non permetteranno alla Federazione Russa di ripetere quanto sta accadendo".