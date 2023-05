Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 445

Kiev si riprende un pezzo di bakhmut

Le forze ucraine hanno riconquistato almeno un chilometro di territorio a Bakhmut in seguito a un ritiro russo che riflette la "grave carenza di unità da combattimento credibili" da parte di Mosca, ha dichiarato il Ministero della Difesa britannico in un briefing di intelligence. Il Ministero della Difesa britannico ha dichiarato che elementi di una brigata russa si sono ritirati "in cattivo ordine" dalle loro posizioni sul fianco meridionale della città ucraina orientale, teatro della più lunga battaglia della guerra.