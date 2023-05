Attacco russo su Kiev, 10 esplosioni: "Il nemico ha usato droni, missili da crociera e balistici"

La Cia lancia un video sui social per reclutare spie russe

La Cia ha lanciato un video di due minuti per reclutare spie tra i russi e convincere quanti sono delusi dalla guerra in Ucraina e dalla vita in quel Paese a condividere i loro segreti. La clip è stata postata all'inizio sul nuovo canale dell'agenzia di spionaggio Usa su Telegram, il social che in Russia costituisce una fonte altamente popolare di notizie non filtrate. Ma poi è stata messa online anche su altre piattaforme come YouTube, Twitter, Instagram e Facebook.

L'Agenzia è convinta che i russi stiano vivendo un momento caratterizzato dal dubbio, dalla mancanza di uno scopo, dall'oppressione. Il video fa appello al loro senso di patriottismo e gioca sulla cultura russa, citando frasi di Tolstoy e Dostoyevsky.