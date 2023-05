Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 448

Ucciso a Bakhmut un veterano americano

Un ex "berretto verde" americano che era in Ucraina per addestrare gli ucraini, è rimasto ucciso a Bakhmut. Nick Maimer, 45 anni, veterano originario dell'Idaho, era in Europa a insegnare inglese quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Da allora aveva deciso di fare qualcosa per aiutare chi era stato attaccato. Era stato il gruppo paramilitare Wagner ad annunciare lunedì la morte dell'americano. La famiglia ha confermato la notizia dopo che uno zio di Maimer ha visionato il video girato dai paramilitari russi. "Nick ha vissuto molto e per gli altri - ha detto lo zio, Paul Maimer - era andato in Ucraina per motivi umanitari, cercando di fare del bene al mondo". 3.30