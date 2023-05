Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 452

G7. Scholz: "La Russia non può aspettarsi di avere successo"

Oltre alle notizie sulla presa di Bakhmut da parte delle forze russe le notizie sulla guerra in Ucraina vengono questa notte dal Giappone. A Hiroshima è in coro il G7. il Cancelliere tedesco Olaf Scholz si è espresso sulla consegna degli F16 a Kiev dopo che il vice ministro degli Esteri russo, Alexander Grushko aveva detto che i Paesi occidentali corrono rischi colossali se li forniranno all'Ucraina : "È piuttosto un messaggio alla Russia, ha detto, "La Russia non può aspettarsi di avere successo anche se conta su una lunga guerra, il sostegno all'Ucraina prevarrà". Poi, intervistato da Welt.it ha sottolineato che: "In un mondo postbellico dobbiamo chiarire come possono funzionare le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, ma il sostegno a Kiev in guerra è imminente ora" "L'adesione dell'Ucraina alla NATO è stata prevista a Bucarest, ma non è un argomento nel prossimo, prevedibile". Infine è tornato sulle posizioni piuttosto ambigue espresse in sede Onu o del G20 di alcuni Paesi: “Dopo i colloqui con i Paesi esterni al G7, so che la maggior parte dei Paesi che si sono astenuti o non hanno votato a favore della Russia sanno esattamente cosa sta succedendo, che la Russia per motivi imperialistici ha attaccato l'Ucraina”.