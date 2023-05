Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 457

Biden: Molto negativo su armi nucleari russe in Bielorussia

Il presidente americano, Joe Biden, ha riferito di aver avuto una reazione "estremamente negativa" alla notizia dell'accordo tra Mosca e Minsk per il dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha fatto sapere che gli armamenti sono in corso in trasferimento.