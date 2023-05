Attacco massiccio di droni nella notte su Kiev, almeno un morto

Mosca: le condizioni di Podolyak, sono "una strada verso il nulla"

Le condizioni per la risoluzione del conflitto in Ucraina indicate dal consigliere del capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Volodymyr Zelenskyy, Mykhaylo Podolyak, sono "una strada verso il nulla". Questa opinione è stata espressa dal capo del comitato della Duma per gli affari internazionali, Leonid Slutskyy. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass.