Attacchi aerei su Kiev ed in altre regioni, esplosioni a Odessa

Putin si congratula: Erdogan ha sostegno del popolo

Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il leader turco Recep Tayyip Erdogan, che ha collaborato strettamente con la Russia su questioni internazionali chiave nonostante alcuni disaccordi, per la sua rielezione. "La sua vittoria in queste elezioni è il logico risultato del suo lavoro dedicato come capo della Repubblica turca, una chiara prova del sostegno del popolo turco ai suoi sforzi per rafforzare la sovranità dello Stato e perseguire una politica estera indipendente", ha dichiarato Putin.