Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 462

Mosca: due feriti per bombe ucraine sulla regione di Belgorod

Almeno due persone sono rimaste ferite in un bombardamento notturno delle truppe ucraine sulla città di Shebekino, nella regione russa di Belgorod al confine con l'Ucraina. Lo afferma il governatore Vyacheslav Gladkov: "le truppe ucraine hanno bombardato la città per un'ora. Secondo i dati preliminari, due persone sono rimaste ferite. Un uomo è in gravi condizioni, con l'arto superiore amputato. L'altro è in condizioni di media gravita'", ha scritto Gladkov sul suo canale Telegram.