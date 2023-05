I miliziani russi anti-Putin dopo l'attacco a Belgorod: "Arriveremo a Mosca"

La Chiesa ortodossa ucraina sposta il Natale al 25 dicembre

La Chiesa ortodossa ucraina, per distanziarsi da quella russa, ha spostato la celebrazione del Natale al 25 dicembre, come accade per i cattolici. E Mosca ha commentato il gesto come una "follia". "La questione è sorta con nuovo slancio in seguito dell'aggressione russa", ha scritto la Chiesa ortodossa ucraina (OCU) in un post su Facebook, annunciando il cambiamento. "Questa è follia, questo è un peccato", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti. Il Natale ortodosso russo è celebrato il 7 gennaio.