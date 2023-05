Incoronazione di re Carlo III, tutto quello che c'è da sapere. La cronaca minuto per minuto

Dove vedere la diretta sui canali Rai

L'incoronazione di Carlo III andrà in onda sulla Bbc e in mondovisione in diretta dall'Abbazia di Westminster. Nell'arco di tutta la giornata Rainews 24 seguirà l'evento con finestre informative. Rai1 seguirà la diretta con uno Speciale Tg1 in diretta dalle 11.45 alle 15.30 del 6 maggio.