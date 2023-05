Italia sott'acqua. In Emilia Romagna stop ai treni in alcune zone

A Ravenna attesa la piena dei fiumi Montone e Lamone

Non si ferma l'ondata di maltempo che ha investito il Ravennate. Anche per le prossime ore è previsto un peggioramento e il Comune di Ravenna lancia un allerta per la possibile piena dei fumi Montone e Lamone con forte rischio di superamento del livello 3, il piu' alto. La Polizia loca e la Protezione civile proseguono nel monitoraggio ed e' raccomandata la massima prudenza per il rischio idrogeologico. Il Comune di Ravenna raccomanda a tutta la cittadinanza di seguire per aggiornamenti i canali social istituzionali e del sindaco Michele de Pascale e il sito www.comune.ra.it.

Chi vive nei pressi dei fiumi deve prepararsi a una possibile evacuazione, cosè come e' avvenuto in altri centri del Ravennate. Nella nota diramata dal Comune vengono elencati anche i più importanti comportanti da adottare, all'insegna della massima prudenza: non recarsi negli scantinati, prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d'acqua e non accedere ai capanni presenti lungo gli stessi; non mettersi alla guida a meno che non sia strettamente necessario e, nel caso, prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

Una notte di paura e di attesa nel Ravennate per la piena prevista per i fiumi Lamone e Montone. La situazione resta critica e il Centro operativo comunale i Ravenna continua a monitorare le zone piu' a rischio idrogeologico. In particolare sono sotto stretta osservazione le frazioni di San Pancrazio e Ragone, San Marco e tutte le abitazioni in prossimita' del fiume Montone, oltre che le frazioni di Santerno, Ammonite, Mezzano, Glorie e Torri in prossimita' del Lamone. Gli abitanti sono stati allertati per una eventuale evacuazione, nel caso la situazione dovesse peggiorare.

Intorno alle 4 di questa mattina, volontari sono andati a ponte Vico, dove scorre il Montone, per posizionare sacchi di sabbia secondo le indicazioni dell'Agenzia regionale di Protezione civile. Al momento e' stato chiuso in via precauzionale il ponte di Ragone, presidiato dalla Polizia locale e dalla Guardia di Finanza. Nelle prossime ore si valutera' una eventuale riapertura.

Per quanto riguarda il Lamone, si stanno monitorando in particolare i ponti di Traversara e Villanova, in collaborazione con i soggetti competenti per quanto riguarda Bagnacavallo e la Bassa Romagna.