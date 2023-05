Kiev: 8 brigate d'assalto per la controffensiva, Russia, mega incendio al confine con Crimea

Zelensky al Wp, nessun colloquio con Casa Bianca su fuga notizie

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha avuto alcuna conversazione con la Casa Bianca sulla massiccia fuga di documenti top secret dell'intelligence statunitense. Lo ha dichiarato in un'intervista al Washington Post, definendo le rivelazioni dannose sia per Washington che per Kiev e chiarendo di aver appreso delle rivelazioni dai media. "Non ho ricevuto informazioni dalla Casa Bianca o dal Pentagono in anticipo", ha assicurato Zelensky. “Non avevamo queste informazioni. È decisamente una brutta storia. Non è vantaggioso per noi. Non è vantaggioso per la reputazione della Casa Bianca, e credo che non sia vantaggioso per la reputazione degli Stati Uniti".