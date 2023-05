Zelensky: "Decisi i tempi della controffensiva". Missili russi su Kiev, bombe ucraine su Belgorod

Zelensky: "Abbiamo deciso i tempi della controffensiva"

Nel suo tradizionale discorso serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che è stata presa una decisione sui tempi della controffensiva ucraina.

"Come di consueto, il comandante in capo e i comandanti delle direzioni operative hanno riferito allo staff", ha detto Zelensky. "Non solo la fornitura di munizioni, non solo l'addestramento di nuove brigate, non solo le nostre tattiche. Ma anche la tempistica. La tempistica è la cosa più importante. La tempistica di come andremo avanti. Lo faremo". "Le decisioni sono state prese", ha aggiunto. Zelensky non ha fornito ulteriori dettagli sulla data di lancio della controffensiva.