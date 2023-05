Bakhmut, mattanza tra le macerie. Kiev: "Avanziamo, ma la situazione è difficile"

Zelensky: "In Ucraina il mondo vedrà di cosa è capace l'Europa"

"Sono fiducioso che il progetto di ricostruzione dell'Ucraina dopo le ostilità e dopo la guerra darà impulso allo sviluppo almeno della nostra intera regione - seguendo l'Ucraina e tutti i nostri partner che coopereranno con l'Ucraina. È qui, in Ucraina, che il mondo vedrà di cosa è capace l'Europa. Qui, in Ucraina, avremo il massimo dell'Europa in Europa - il massimo possibile di ciò che i valori europei sono in grado di fare, di ciò che la cooperazione europea e globale è in grado di fare". Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.