Il Primo Maggio in Italia e nel mondo tra pari diritti, riforma delle pensioni e dignità del lavoro

Le manifestazioni in Friuli Venezia - Giulia

Il Friuli Venezia Giulia celebrala Festa dei lavoratori: sono diversi i cortei e le manifestazioni di iniziativa sindacale in programma domani da Trieste a Pordenone, da Monfalcone (Gorizia) a Cervignano(Udine). Nel capoluogo di regione Cgil, Cisl e Uil si sono date appuntamento a Campo San Giacomo alle 9, per ribadire la centralità della Costituzione fondata sul lavoro. Da lì partirà un corteo, con in testa i lavoratori e lo striscione della Wartsila, per richiamare l'attenzione sulla vertenza in corso. E' previsto anche uno 'spezzone sociale' del corteo "che raccoglie tutte le realtà antagoniste e conflittuali triestine "a cui aderiranno, tra gli altri, Usb e Burjana. Il corteo dei sindacati confederali si chiuderà in piazza Unità - con l'intervento del segretario nazionale confederale della Cisl Andrea Cuccello -, mentre lo spezzone sociale proseguirà per piazza Libertà. Anche il Coordinamento No Green pass annuncia la partecipazione al corteo del primo maggio, con conclusione però in piazza della Borsa. Fesica-Confsal ha organizzato invece un"1 maggio alternativo" in piazza Venezia (ore 10:30), per "chiedere fatti concreti" in materia di lavoro. Cortei di Cgil, Cisl e Uil sono in programma anche a Duino-Aurisina (Trieste), Muggia (Trieste) e Cervignano, dove interverrà, tra gli altri, il segretario nazionale della Cgil, Christian Ferrari. A Monfalcone (Gorizia) la manifestazione dei sindacati confederali comincerà alle 9.30 da piazza della Repubblica: le conclusioni saranno del segretario generale dellaUilm, Rocco Palombella. Attesa anche la partecipazione del sindaco Anna Maria Cisint. Corteo infine anche a Pordenone con l'intervento delle segreterie territoriali. (ANSA).