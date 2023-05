L'Europa incontra la Romagna: attesa Ursula von der Leyen, sorvolerà le zone alluvionate

Musumeci alla Camera: "Fino a 900 euro alle famiglie sfollate"

"È prevista l'assegnazione ai nuclei familiari di un contributo, per l'autonoma sistemazione, di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con 4, fino a un massimo di 900 euro mensili. Qualora siano presenti portatori di handicap o disabili è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ognuno dei soggetti indicati". Così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, nella sua informativa urgente alla Camera sull'alluvione in Emilia Romagna. Gli eventi hanno interessato zone limitrofe delle regioni Marche e Toscana. Musumeci ha anche fatto riferimento al provvedimento sulla sospensione dei mutui per i cittadini delle zone colpite e le spese per i funerali.

"Dal punto di vita idrogeologico i danni hanno riguardato 23 fiumi, oltre 30 frane, 500 strade sono state chiuse per allagamenti o smottamenti. Sono state evacuate 23mila persone, la maggior parte delle linee ferroviarie dovrebbe essere riattivata entro inizio giugno".

"Consentitemi di rivolgere insieme a voi un pensiero affettuoso alle quattordici vittime, a cui si aggiunge il recupero del quindicesimo cadavere il cui decesso non sembra strettamente collegato all'evento alluvionale". Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, annunciando un contributo di "1500 euro per ciascuna vittima per le esequie". L'omaggio del ministro è stato accolto dall'aula della Camera con un applauso.

In Emilia Romagna "l'evento complessivo è stato composto da due distinte precipitazioni, la prima tra il 2 e 3 maggio e la seconda tra 16 e 17 maggio: in quattro giorni è caduta metà ed oltre della quantità di precipitazioni che si registrano in un anno". In quei giorni "sono state registrate precipitazioni intense in tutta l'Emilia Romagna, con cumulate massime che hanno fatto registrare valori superiori a 500 millimetri, raggiungendo una media di 200 millimetri nella regione", ha aggiunto il ministro.