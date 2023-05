Romagna sommersa dal fango: 14 morti, si cercano dispersi. Anche oggi allerta rossa e arancione

Protezione Civile, oggi allerta rossa su parte dell'Emilia-Romagna

In un comunicato emesso ieri la Protezione Civile ha confermato anche per oggi 20 maggio allerta rossa in buona parte dell'Emilia Romagna. In particolare per rischio idraulico e rischio idrogeologico su pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, collina bolognese, costa romagnola, collina e pianura romagnola. Allerta arancione su pianura ferrarese di Po e Po di volano, pianura modenese di Secchia e Panaro, collina bolognese, alta collina romagnola, montagna romagnola.

Allerta arancione anche su settori di Piemonte, Lombardia e parte di Calabria e Sicilia. Allerta gialla valutata in Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e parte di Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d’Aosta.