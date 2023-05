Il maltempo concede una tregua in Emilia-Romagna, gli sfollati sono oltre 36.000

Musumeci: spendiamo fondi già stanziati, giuste sanzioni per chi sbaglia

"Non si gioca con la vita. Chi sbaglia deve pagare. Vale per i cittadini, deve valere anche per chi ha responsabilità nel governo del territorio". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera, Nello Musumeci, ministro della Protezione civile. "Con la modifica del Titolo V - afferma - c’è concorso di competenze Stato-Regioni. Occorrerebbe un alto senso di responsabilità di tutti nel rileggere gli eventi e capire chi, in un momento di ‘distrazione’, aveva il compito di vigilare e non l’ha fatto".

"Stiamo lavorando a uno strumento prezioso. Nei prossimi giorni presenteremo un ddl sulla prevenzione strutturale da tutti i rischi e da tutte le calamità", ha aggiunto, facendo riferimento a una misura che colpisca inadempienze e ritardi.

Per quanto riguarda le risorse per la ricostruzione “troveremo i fondi necessari", ha detto Musumeci, aggiungendo che occorre inoltre verificare se le somme stanziate negli anni per la lotta al dissesto idrogeologico siano state tutte utilizzate. “Cominciamo a spendere quello che c'è”.