Mosca: ordigno sui binari, deragliato un treno a Bryansk. Nuovi bombardamenti su tutta l'Ucraina

Isw, Putin non volle un comandante generale in Ucraina

"La riluttanza del presidente russo Vladimir Putin a nominare un comandante generale per l'invasione dell'Ucraina ha avuto effetti a cascata sulle forze armate russe, alimentando tra l'altro un'intensa faziosità, disorganizzando le strutture di comando e creando aspettative irraggiungibili": scrivono gli analisti del think tank statunitense Isw (Institute for the study of the war) nel loro ultimo aggiornamento. Nell'aprile del 2022 funzionari occidentali hanno riferito che la Russia non aveva un solo comandante militare delle sue forze in Ucraina dall'inizio dell'invasione, il 24 febbraio2022. Putin ha probabilmente cercato di presentarsi come il comandante in capo e la mente del successo dell'invasione dell'Ucraina. Il presidente russo potrebbe essere stato riluttante a nominare un comandante in capo per l'invasione, per evitare di attribuire a un generale la vittoria militare in Ucraina: "Una dinamica simile a quella tra il leader sovietico Joseph Stalin e il maresciallo dell'Unione Sovietica Georgy Zhukov durante la Seconda Guerra Mondiale. Stalin aveva un'esperienza bellica limitata e obsoleta e, secondo quanto riferito, era geloso delle imprese militari e della fama di Zhukov". "Putin non ha alcuna esperienza militare, il che potrebbe aver contribuito ulteriormente alla sua decisione di non nominare un comandante per l'invasione che avrebbe potuto scalzarlo rivendicando il merito della drammatica vittoria prevista", afferma il report.