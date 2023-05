Putin: "L'Occidente ci fa la guerra". Stoltenberg: "C'è accordo per l'ingresso di Kiev nella Nato"

Cina: ci opponiamo alle sanzioni unilaterali

La Cina dichiara la propria "risoluta opposizione" alle sanzioni unilaterali e avverte che adotterà "le misure necessarie" per salvaguardare i diritti e gli interessi delle proprie aziende nel caso in cui venissero imposte sanzioni dall'Unione Europea alle aziende cinesi per la loro cooperazione con la Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, in risposta a una domanda diretta riguardante la possibilità di sanzioni dall'Ue a sette gruppi cinesi sospettati di vendere attrezzature che potrebbero essere usate nelle armi impiegate dalla Russia nella guerra in Ucraina, come riportato ieri dal Financial Times.

"La Cina non venderà armi alle parti coinvolte nella crisi ucraina e gestirà con prudenza l'esportazione civile-militare in linea con le leggi e i regolamenti", ha scandito il ministro degli Esteri cinese, da Berlino. "I normali scambi e la cooperazione tra società cinesi e russe non dovrebbero essere influenzati", ha proseguito il ministro, citato in una nota della diplomazia cinese, nell'incontro con la stampa insieme alla sua omologa tedesca, Annalena Baerbock.

"La Cina si oppone fermamente alla giurisdizione dal braccio lungo e alle sanzioni unilaterali contro altri Paesi sulla base delle proprie leggi", ha aggiunto Qin, "e adotterà le misure necessarie per salvaguardare risolutamente i diritti e gli interessi legittimi delle società cinesi".