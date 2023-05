Riforme, Meloni incontra le opposizioni, aggiornamenti in diretta

Alleanza Verdi e Sinistra: "Nessuna disponibilità a mettere in discussione ruolo presidente della Repubblica"

Nicola Fratoianni e Peppe De Cristofaro si dicono contrari a "misure che rafforzino l'esecutivo a scapito della qualità della nostra democrazia. Andremo all'incontro rimanendo fortemente critici sia con l'impostazione, questa non è materia governativa ma parlamentare, che con le proposte della destra che mirano a spostare il potere verso l'esecutivo ai danni del Parlamento. Ma soprattutto non siamo disponibili a riforme che mettano in mora il ruolo del presidente della Repubblica, unico garante dell'unità d'Italia, o che spacchino il paese come la scellerata autonomia differenziata di Calderoli", afferma il capogruppo al Senato.