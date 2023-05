Romagna sommersa dal fango: i morti sono 13. Oltre 20mila gli sfollati: si cercano ancora dispersi

Carlo Lucarelli: è un altro lockdown, la paura ci sarà utile

"Viviamo come un nuovo lockdown, con gli occhi sempre incollati alla chat del sindaco. Spero di non dimenticare mai la paura di queste ore, un giorno ci sarà utile. Come quando ci si rompe una gamba o un braccio per la prima volta, poi si sta più attenti, perché si acquista la consapevolezza che ci si può fare male. È il momento di fare qualcosa per mettere in sicurezza il territorio, che si è scoperto fragile". Lo dice in una intervista a Repubblica lo scrittore Carlo Lucarelli, che vie a Modarno, poco distante da Imola."Mordano è piccola, il sindaco ha deciso di avvisare tutti via WhatsApp. A mezzanotte ci è arrivato il messaggio: andate ai piani alti, sta arrivando l’acqua, alle 2.30 la protezione civile passerà a controllare dove siete. Le mie bimbe sono andate a dormire, più in alto possibile, io non ho chiuso occhio", afferma.L'Emilia-Romagna "reagisce sempre, tutti si rimboccano le maniche, nella chat il sindaco ha dovuto dire a tutti di stare al loro posto, perché in troppi volevano aiutare"."Dobbiamo pensare che possono accadere, questo è il punto. Abbiamo vissuto la pandemia, poco lontano da noi c’è la guerra, c’è stato il terremoto 11 anni fa, adesso l’alluvione - aggiunge - Dobbiamo tenerne conto, sono state tutte in qualche modo eventualità prevedibili. È da molto tempo che sappiamo che i fiumi possono esondare, dobbiamo preparaci, essere più strutturati".