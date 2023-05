"Sono tempi difficili", parola di Vladimir Putin

Borrell: dall'Unione europea 220mila munizioni e 1.300 missili da marzo scorso

Gli Stati dell'Unione europea hanno fornito all'Ucraina 220 mila munizioni di vario calibro e 1.300 missili dai loro arsenali nell'ambito del piano avviato lo scorso marzo per rispondere all'urgente richiesta di Kiev che, senza munizioni, rischiava di non poter più respingere l'invasione russa. Il piano permette il rimborso degli Stati con il Fondo europeo per la pace e prevede di fornire un milione di proiettili di artiglieria l'anno. Finora, del miliardo stanziato, sono stati usati 800 milioni di euro. Le cifre sono state fornite dall'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, all'incontro con i ministri della Difesa dei Ventisette, che si è detto "fiducioso" di raggiungere il traguardo del miliardo di euro di rimborsi entro la scadenza del 31 maggio. Un altro miliardo di euro è previsto invece per il secondo binario per il piano europeo, ossia l'acquisto congiunto delle munizioni. "Verrà indirizzata una richiesta all'industria europea per acquistare un miliardo di euro di munizioni, ma questa volta specificamente nel calibro 155 millimetri. Il progetto sarà diretto dall'Agenzia europea per la difesa", ha spiegato. "Otto Paesi hanno confermato la loro intenzione di partecipare alla richiesta congiunta guidata dall'Agenzia europea e ci sono altri due progetti separati, uno guidato dalla Francia e il terzo dalla Germania.