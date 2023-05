Allarme culle vuote, Papa Francesco e Giorgia Meloni agli Stati Generali della Natalità. La diretta

Lollobrigida: “Esiste un'etnia italiana, che immagino in questo convegno si voglia tutelare”

Credo che sia evidente a tutti che non esiste una razza italiana. È un falso problema immaginare un concetto di questa natura. Esiste però una cultura, un'etnia italiana, quella che la Treccani definisce raggruppamento linguistico culturale, che immagino che in questo convegno si tenda a tutelare. Perché sennò non avrebbe senso". Lo afferma il ministro dell'Agricoltura a margine degli Stati generali della natalità. "La popolazione del mondo cresce e tanti di quelli che nascono nel mondo vorrebbero venire a vivere in Italia. E allora perché preoccuparsi delle nascite in Italia? Se la risposta è incrementare la natalità, è probabilmente per ragioni legate alla difesa di quell'appartenenza, a cui molti sono legati, io in particolare con orgoglio, a quella che è la cultura italiana, al nostro ceppo linguistico, al nostro modo di vivere", ha concluso ieri Lollobrigida nella prima giornata di incontro. Le sue parole hanno scatenato critiche dalle opposizioni.