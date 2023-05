Kiev: avanziamo a Bakhmut, russi tentano di riprendere terreno. Controlliamo il sudovest della città

Soldati ucraini che lanciano granate e sparano con i fucili mentre avanzano nei boschi dove si presume si nascondano le truppe russe. E' quanto mostra un video - pubblicato ieri, venerdì 19 maggio - girato dalla 10a Brigata d'assalto in montagna, nota come "Edelweiss", a 5 km (3 miglia) a nord-ovest del centro di Bakhmut.

Il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Maliar ha affermato che le forze russe hanno guadagnato terreno all'interno della stessa Bakhmut, ma non controllano la città. Evgeni Prigozhin, il capo dei mercenari russi che combattono in città ha detto che è improbabile che cada nei prossimi due giorni. Mosca considera il suo assalto a Bakhmut, una città di circa 70.000 abitanti prima dell'invasione su vasta scala della Russia quasi 15 mesi fa, come una parte importante di una campagna per catturare il resto della parte industriale del Donbass dell'Ucraina orientale, che comprende Bakhmut e Donetsk.