Ucraina, dal G7 nuove sanzioni contro Mosca. A Bakhmut strage infinita

Russia, governatore Belgorod: "Le bombe ucraine uccidono 2 persone"

Due persone sono state uccise nella regione di Belgorod a seguito dei bombardamenti effettuati dall'Ucraina. Lo ha detto il governatore russo della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov. "Nel villaggio di Nizhneye Berezovo, nel distretto di Shchebekino, due persone sono state uccise e un altro individuo in condizioni critiche sta andando in ospedale", ha detto Gladkov su Telegram. I due individui erano un uomo e una donna, ha detto in seguito. "Un altro individuo ferito, il marito della donna, è stato portato in ospedale in condizioni critiche. L'uomo ha subito ustioni all'80% del corpo e ferite multiple da frammentazione", ha detto Gladkov. I territori di confine della regione di Belgorod sono stati oggetto di sporadici attacchi dall'Ucraina dal 24 febbraio 2022.