Von der Leyen: "L'Europa è con voi". Allerta rossa anche oggi in Emilia Romagna

Fedriga, orgoglioso della Protezione civile Fvg in Emilia Romagna

"Sono venuto per rivolgere un doveroso ringraziamento ai nostri volontari della Protezione civile. Sono stati i primi ad essere arrivati e stanno facendo un enorme lavoro per assistere la popolazione e di questo dobbiamo tutti essere orgogliosi". Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, insieme all'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, a Forlì, ha incontrato nel punto di raccolta della Fiera i volontari della Protezione civile del Friuli impegnati nelle operazioni di aiuto nei territori colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna. "La generosità e l'alta professionalità dei nostri volontari è ancora una volta un aiuto prezioso negli scenari in cui sono chiamati a intervenire, dimostrando quanto il senso di solidarietà delle genti del Friuli Venezia Giulia sia forte e che quando ci sono le emergenze la nostra Protezione civile e' sempre in prima linea".

Da parte sua l'assessore Riccardi ha ricordato quali sono le forze in campo per la Protezione civile Fvg: 100 volontari collocati tra Ravenna, Forli' e Predappio; molti mezzi, in particolare per l'inversione delle acque, piu' un'altra squadra arrivata da Pordenone per la salvaguardia dei beni culturali. "Siamo intervenuti - ha detto l'assessore - con donne e uomini preparati e inoltre si vedono gli investimenti nelle attrezzature che abbiamo messo a disposizione. Non sarà un'operazione semplice - ha concluso - ma la Protezione civile Friuli Venezia Giulia c'è".