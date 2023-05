"Minerva" si abbatte sull'Italia: ancora temporali e venti forti. Molte le scuole chiuse

Le scuole chiuse

Scuole chiuse anche a Pesaro, Fano, Urbino e a Trecastelli, nel Senigalliese, dopo l'allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile della Regione Marche e a Partanna, nel trapanese, in Sicilia dove il primo cittadino, Nicolò Catania ha firmato l'ordinanza “per motivi di sicurezza e pubblica incolumità”. In seguito all'allerta meteo di livello rosso per la Sicilia Occidentale, è stato attivato in Prefettura a Palermo in via permanente il Centro Coordinamento Soccorsi, per monitorare costantemente le criticità derivanti dal maltempo e porre in essere gli interventi di coordinamento necessari, per consentire di articolare tempestivamente le risposte operative richieste dall'evoluzione delle condizioni meteorologiche