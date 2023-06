Annecy, attacco con coltello in un parco con bambini, feriti in sei, tre sono in pericolo di vita

Un minuto di silenzio in Assemblea Nazionale

Alla notizia dell'attentato di Annecy, in cui sono stati feriti almeno 4 bambini, il dibattito molto teso che era in corso in Assemblée Nationale sulla riforma delle pensioni è stato sospeso e c'è stato un minuto di silenzio. Subito dopo, la premier Elisabeth Borne è partita per Annecy, nel sud-est del Paese.